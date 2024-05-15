Очень вкусный скандинавский пирог с бататом, овсянкой и орехами: без молочных продуктов и глютена

Этот восхитительный праздничный десерт весьма питателен. В нём мало сахара, нет молочных продуктов, глютена и много растительных ингредиентов.
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Кроме того, вы можете приготовить его заранее, заморозить, а затем разморозить для особого случая.
Ингредиенты
2 средних батата
3/4 стакана овсяных хлопьев
2/3 стакана миндальной муки
2 столовые ложки оливкового масла
1,5 столовой ложки тростникового сахара
1/4 чайной ложки соли
2 больших яйца
2 спелых банана
1/2 стакана овсяного молока
1 столовая ложка мёда или кленового сиропа
1 чайная ложка разрыхлителя
1 чайная ложка ванильного экстракта
3/4 чайной ложки молотого кардамона
Мелко нарезанные орехи пекан, миндаль или грецкие орехи
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
Выложите батат в форму, запекайте 1 час. Дайте остыть.
Снимите с батата кожицу и крупно нарежьте мякоть.
Измельчите овсяные хлопья, муку, оливковое масло, сахар и соль в кухонном комбайне. Выложите смесь в подготовленную форму для пирога и равномерно распределите по поверхности.
Пюрируйте яйца, 1 банан, овсяное молоко, мёд, разрыхлитель, ванильный экстракт, кардамон и нарезанный батат в кухонном комбайне до получения однородной массы. Выложите смесь сверху. Выпекайте пирог 20 минут. Сверху выложите нарезанный банан и орехи.