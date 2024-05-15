Очень вкусный скандинавский пирог с бататом, овсянкой и орехами: без молочных продуктов и глютена

Скандинавский пирог с бататом: простой рецепт

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный праздничный десерт весьма питателен. В нём мало сахара, нет молочных продуктов, глютена и много растительных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, вы можете приготовить его заранее, заморозить, а затем разморозить для особого случая.

Ингредиенты

2 средних батата

3/4 стакана овсяных хлопьев

2/3 стакана миндальной муки

2 столовые ложки оливкового масла

1,5 столовой ложки тростникового сахара

1/4 чайной ложки соли

2 больших яйца

2 спелых банана

1/2 стакана овсяного молока

1 столовая ложка мёда или кленового сиропа

1 чайная ложка разрыхлителя

1 чайная ложка ванильного экстракта

3/4 чайной ложки молотого кардамона

Мелко нарезанные орехи пекан, миндаль или грецкие орехи

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки. Выложите батат в форму, запекайте 1 час. Дайте остыть. Снимите с батата кожицу и крупно нарежьте мякоть. Измельчите овсяные хлопья, муку, оливковое масло, сахар и соль в кухонном комбайне. Выложите смесь в подготовленную форму для пирога и равномерно распределите по поверхности. Пюрируйте яйца, 1 банан, овсяное молоко, мёд, разрыхлитель, ванильный экстракт, кардамон и нарезанный батат в кухонном комбайне до получения однородной массы. Выложите смесь сверху. Выпекайте пирог 20 минут. Сверху выложите нарезанный банан и орехи.