Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав
Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке
Российские ученые смогли победить рак головного мозга
Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо
Очень вкусный скандинавский пирог с бататом, овсянкой и орехами: без молочных продуктов и глютена

Скандинавский пирог с бататом: простой рецепт

1:47
Еда

Этот восхитительный праздничный десерт весьма питателен. В нём мало сахара, нет молочных продуктов, глютена и много растительных ингредиентов.

Скандинавский пирог с бататом: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, вы можете приготовить его заранее, заморозить, а затем разморозить для особого случая.

Ингредиенты

  • 2 средних батата
  • 3/4 стакана овсяных хлопьев
  • 2/3 стакана миндальной муки
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1,5 столовой ложки тростникового сахара
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 2 больших яйца
  • 2 спелых банана
  • 1/2 стакана овсяного молока
  • 1 столовая ложка мёда или кленового сиропа
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 3/4 чайной ложки молотого кардамона
  • Мелко нарезанные орехи пекан, миндаль или грецкие орехи

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
  2. Выложите батат в форму, запекайте 1 час. Дайте остыть.
  3. Снимите с батата кожицу и крупно нарежьте мякоть.
  4. Измельчите овсяные хлопья, муку, оливковое масло, сахар и соль в кухонном комбайне. Выложите смесь в подготовленную форму для пирога и равномерно распределите по поверхности.
  5. Пюрируйте яйца, 1 банан, овсяное молоко, мёд, разрыхлитель, ванильный экстракт, кардамон и нарезанный батат в кухонном комбайне до получения однородной массы. Выложите смесь сверху. Выпекайте пирог 20 минут. Сверху выложите нарезанный банан и орехи.
Пирог с бататом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав
Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке
Российские ученые смогли победить рак головного мозга
Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо
Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников