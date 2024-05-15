Певец Юрий Лоза считает, что заседание в Совете Безопасности — это работа мечты

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Юрий Лоза высказался о работе Совета Безопасности РФ

0:50
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза попытался понять, чем занимается Совет Безопасности РФ и поделился своими выводами с подписчиками.

Юрий Лоза высказался о работе Совета Безопасности РФ
Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Автор и исполнитель хита "Плот" заинтересовался работой Совбеза РФ после того, как туда перевели работать Сергея Шойгу.

Лоза объяснил, что Совбез РФ формирует государственную политику в области обеспечения безопасности страны.

"Там работают люди, которые родились и выросли в Стране Советов, и теперь они формулируют советы президенту, а уж он решает — следовать этим советам, или нет. Если это так, то у нас пол страны с удовольствием поработали бы в этой организации", — выразил своё мнение Лоза в личном ВК-аккаунте.

Ранее Юрий Лоза призвал не беспокоиться о будущем Сергея Шойгу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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