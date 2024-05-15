Певец Юрий Лоза считает, что заседание в Совете Безопасности — это работа мечты

Певец Юрий Лоза попытался понять, чем занимается Совет Безопасности РФ и поделился своими выводами с подписчиками.
Автор и исполнитель хита "Плот" заинтересовался работой Совбеза РФ после того, как туда перевели работать Сергея Шойгу.
Лоза объяснил, что Совбез РФ формирует государственную политику в области обеспечения безопасности страны.
"Там работают люди, которые родились и выросли в Стране Советов, и теперь они формулируют советы президенту, а уж он решает — следовать этим советам, или нет. Если это так, то у нас пол страны с удовольствием поработали бы в этой организации", — выразил своё мнение Лоза в личном ВК-аккаунте.
Ранее Юрий Лоза призвал не беспокоиться о будущем Сергея Шойгу.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.