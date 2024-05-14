Почему ваша "парковка" убивает вашу машину: секреты, которые производители авто вам не расскажут

Автоэксперт рассказал, как водители "убивают" АКПП

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Во время парковки многие водители редко используют ручной тормоз, особенно те, кто управляет автомобилем с автоматической коробкой передач. Обычно они полагают, что установка рычага в позицию "Паркинг" адекватно заменяет использование "ручника". Опытный автоинструктор с 15-летним опытом объяснил порталу NJcar, почему такой подход может привести к поломке трансмиссии.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Давайте разберемся в функционале режима "Паркинг" на автоматических коробках передач. Эта функция взаимодействует с выходным валом и шестеренкой, блокируя движение трансмиссии. В отличие от этого, ручной тормоз воздействует прямо на колеса автомобиля, сжимая тормозные колодки, что делает его более эффективным для удержания автомобиля.

Использование ручного тормоза не всегда необходимо, например, на ровной поверхности достаточно переключения в режим "Паркинг". Однако при парковке на склоне необходимо применять ручной тормоз. В таком случае порядок действий следующий: сначала нажимается педаль тормоза, затем включается ручной тормоз, после чего можно отпустить тормоз и переключить селектор в положение P.

Это позволит ручному тормозу взять на себя нагрузку удержания автомобиля, снижая нагрузку на автоматическую коробку, что способствует её долговечности. При начале движения процесс выполняется в обратной последовательности: сначала нажать на тормоз, затем освободить ручной тормоз и переключить коробку на D, после чего можно отпустить тормоз.