Журова прокомментировала возможный недопуск Хачанова к ОИ-2024 из-за георгиевской ленточки в соцсети

Депутат Журова: обидно, если Хачанова не допустят до ОИ-2014 из-за открытки на 9 мая

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возмущении пользователей Интернета, требующих отстранить российского теннисиста Карена Хачанова от участия в Олимпийских играх из-за использования им георгиевской ленты на фото в День Победы.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Журова отметила, что в некоторых европейских странах, включая Украину, георгиевская лента запрещена, но для многих граждан Украины эта лента не вызывает негативных ассоциаций.

"Самое интересное, что для многих граждан Украины георгиевская ленточка не является объектом для надругательства и осуждения. Обидно, если из-за этого человека не допустят до Олимпиады, в таком случае останется только сказать фразу "маразм крепчал", — сказала Журова в разговоре с ТАСС.

Депутат считает обидным, если из-за этой ситуации Хачанов может быть отстранен от Олимпийских игр, и считает это несправедливым. Журова также подчеркнула, что такое отстранение за безобидное действие вызывает недоумение и может иметь негативные последствия.

Журова добавила, что очень преждевременно прогнозировать число российских атлетов, которые в конечном итоге окажутся допущенными к Олимпиаде, раз любому из них могут отказать в участии даже из-за невинной открытки.