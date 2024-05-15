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Владимир Путин предложил налоговую амнистию для бизнеса: что это значит

Российский бизнес ждут трудности из-за предложения Путина

1:01
Экономика

Внедрение налоговой амнистии для раздробленных бизнесов будет сопровождаться отсутствием ясных критериев и стимулирования компаний, предсказал исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.

Российский бизнес ждут трудности из-за предложения Путина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что для таких предпринимателей не будет установлены никакие штрафы и пересчеты налогов, как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале, сообщает Ura.ru.

Однако, согласно ряду экспертов, реализация этой инициативы может столкнуться с определенными трудностями. Например, в Ассоциации бизнеса считают необходимым создание стимулов для предпринимателей соблюдать налоговое законодательство.

Шубин пояснил, что реализация налоговой амнистии за дробление бизнеса, объявленной президентом России, будет сопровождаться рядом сложностей, среди которых отсутствие четких критериев дробления и мотивации для компаний по обелению впоследствии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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