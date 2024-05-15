Тонкие волосы, густой объем: простые хитрости для иллюзии пышной шевелюры

Как достичь эффекта плотных волос с помощью небольших, но эффективных приемов

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Простые хитрости помогут создать впечатление объемных волос и плотной прически, несмотря на то, что ваша исходная шевелюра не является роскошной. Однако потребуется некоторое усилие на каждом этапе, начиная от мытья волос до завершающей укладки.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Начинать стоит с выбора специализированных средств, обозначенных как "для объема", которые делают волосы легкими и приподнимают их у корней, создавая визуальный эффект плотности. Важно, чтобы все выбранные средства были направлены на один результат, и состав содержал масла и силиконы, создающие пленку на волосах, придавая им дополнительный объем. Правильная стрижка также играет важную роль в создании впечатления густых волос: рваная, рельефная стрижка или использование специальных филировочных ножниц добавляют объема без лишних усилий. Для создания дополнительного эффекта объема можно воспользоваться игрой света и тени при окрашивании волос, а также придать легкую волну при укладке.

Для сушки волос можно использовать прием опускания головы вниз для быстрого обеспечения объема или круглую щетку для более аккуратной укладки. Пучок также может создать иллюзию густых волос: начесывание волос перед его укладкой придает впечатление дополнительного объема. Тени для волос, наносимые на корни, также помогают закрасить кожу, создавая визуальный эффект более густых и объемных волос.



