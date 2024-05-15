Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандинавский пирог с бататом: простой рецепт
Юрий Лоза высказался о работе Совета Безопасности РФ
Российский бизнес ждут трудности из-за предложения Путина
Кинологи рассказали, зачем собака гоняется за своим хвостом
Историк Ковалёв: покушение на Роберта Фицо могло быть местью за политическую позицию
Частный Boeing Трампа столкнулся с лайнером в аэропорту Флориды
Избавляемся от галловой тли
Александр Мартынов сменил фамилию, поскольку посчитал, что надо вернуться к истокам
Автоэксперт рассказал, как водители "убивают" АКПП
Тонкие волосы, густой объем: простые хитрости для иллюзии пышной шевелюры

Как достичь эффекта плотных волос с помощью небольших, но эффективных приемов

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Простые хитрости помогут создать впечатление объемных волос и плотной прически, несмотря на то, что ваша исходная шевелюра не является роскошной. Однако потребуется некоторое усилие на каждом этапе, начиная от мытья волос до завершающей укладки.

Как достичь эффекта плотных волос с помощью небольших, но эффективных приемов
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Начинать стоит с выбора специализированных средств, обозначенных как "для объема", которые делают волосы легкими и приподнимают их у корней, создавая визуальный эффект плотности. Важно, чтобы все выбранные средства были направлены на один результат, и состав содержал масла и силиконы, создающие пленку на волосах, придавая им дополнительный объем. Правильная стрижка также играет важную роль в создании впечатления густых волос: рваная, рельефная стрижка или использование специальных филировочных ножниц добавляют объема без лишних усилий. Для создания дополнительного эффекта объема можно воспользоваться игрой света и тени при окрашивании волос, а также придать легкую волну при укладке.

Для сушки волос можно использовать прием опускания головы вниз для быстрого обеспечения объема или круглую щетку для более аккуратной укладки. Пучок также может создать иллюзию густых волос: начесывание волос перед его укладкой придает впечатление дополнительного объема. Тени для волос, наносимые на корни, также помогают закрасить кожу, создавая визуальный эффект более густых и объемных волос.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Историк Ковалёв: покушение на Роберта Фицо могло быть местью за политическую позицию
Как достичь эффекта плотных волос с помощью небольших, но эффективных приемов
Частный Boeing Трампа столкнулся с лайнером в аэропорту Флориды
Избавляемся от галловой тли
Александр Мартынов сменил фамилию, поскольку посчитал, что надо вернуться к истокам
Автоэксперт рассказал, как водители "убивают" АКПП
Аль Пачино и Роберт Де Ниро стали самыми старыми отцами среди американских актеров
Депутат Журова: обидно, если Хачанова не допустят до ОИ-2014 из-за открытки на 9 мая
Остеопат Иорданян: малоподвижность плохо влияет на спину, мозг, зрение и потенцию
Муж Верочки изначально был одним из главных героев фильма "Служебный роман"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников