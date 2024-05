Частный самолет Дональда Трампа столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту Флориды

В международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде частный Boeing 757, принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу, столкнулся с другим корпоративным самолетом. Об этом сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International