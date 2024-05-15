Частный самолет Дональда Трампа столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту Флориды

В международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде частный Boeing 757, принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу, столкнулся с другим корпоративным самолетом. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел ночью 12 мая во время руления по взлетно-посадочной полосе. Самолет Трампа задел крылом стоящий на стоянке бизнес-джет. В настоящее время проводится расследование.
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