Врач предостерегла о страшных последствиях сидячей работы

Остеопат Иорданян: малоподвижность плохо влияет на спину, мозг, зрение и потенцию

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидячий образ жизни чреват тяжелыми последствиями, среди которых специалисты называют снижение остроты зрения и сбои в работе мозга. По словам остеопата Анны Иорданян, сначала от отсутствия движения страдает опорно-двигательный аппарат.

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"Нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию", — сообщила Анна Иорданян.

Отсутствие активности в организме приводит к нарушению лимфооттока, что может привести к отёчности. Жидкость задерживается в тканях, в результате чего страдают работа мозга и общее самочувствие. Кроме того, страдают качество сна и зрение.

По совету Иорданян, людям, чья работа связана с длительным сидением, следует делать короткие перерывы каждые два часа, например, прогуливаясь до кулера и обратно, чтобы активизировать организм. При необходимости можно выполнять упражнения прямо на рабочем месте.

"Одним из самых эффективных базовых упражнений являются приседания. Они задействуют все группы мышц", — заметила специалист.