Для чего собака гоняется за собственным хвостом: для нее хвост, как для быка красная тряпка

Кинологи рассказали, зачем собака гоняется за своим хвостом

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Игровое поведение

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для многих собак такая активность является просто способом развлечься. Щенки часто исследуют окружающий мир, в том числе и свое тело, таким образом. Они могут учиться, что погоня за хвостом может быть неприятной или даже болезненной.

Если ваша собака слишком усердствует в этой привычке, попробуйте отвлечь ее, например, предложив прогулку на свежем воздухе, купив интерактивные игрушки или уделяя ей больше внимания. Различные виды активностей помогают предотвратить скуку и избежать повторения нежелательных действий.

Возможная травма

Интерес к хвосту может быть вызван его травмой или воспалением. Собаки часто лижут свои раны для ухода за собой и облегчения дискомфорта. В таком случае следует незамедлительно обратиться к ветеринару для осмотра и лечения, если это необходимо.

Стресс или психологическая травма

Компульсивное преследование хвоста может быть связано с высоким уровнем стресса или психологической травмы. Это поведение может служить способом справления с тревогой или страхом. В таких случаях важно обратиться за помощью к специалисту, который поможет вашему питомцу справиться с этим состоянием.