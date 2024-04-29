Отказалась от паспорта. Пугачёва выбрала Россию: "Нет, я русская!"

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Киркоров защищает Пугачеву: история о предложении нового гражданства

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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров активно защищает Аллу Пугачеву от обвинений в неблагодарности к Родине. Он повторно поднял тему, чтобы прояснить её истинные взгляды, основываясь на прошлом инциденте, когда он предлагал Примадонне новое гражданство.

Киркоров защищает Пугачеву: история о предложении нового гражданства
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Пугачева категорически отказалась, заявив: "Нет, я русская", что демонстрирует её глубокую привязанность к России и преданность своим идеалам. Об этом сообщает popcake.tv.

Киркоров делится этой историей в попытке расставить все точки над "i" относительно её патриотических чувств и отразить её благодарность к родине, таким образом стараясь уменьшить критику в её адрес и изменить общественное мнение.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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