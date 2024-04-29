Отказалась от паспорта. Пугачёва выбрала Россию: "Нет, я русская!"

Киркоров защищает Пугачеву: история о предложении нового гражданства

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров активно защищает Аллу Пугачеву от обвинений в неблагодарности к Родине. Он повторно поднял тему, чтобы прояснить её истинные взгляды, основываясь на прошлом инциденте, когда он предлагал Примадонне новое гражданство.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Пугачева категорически отказалась, заявив: "Нет, я русская", что демонстрирует её глубокую привязанность к России и преданность своим идеалам. Об этом сообщает popcake.tv.

Киркоров делится этой историей в попытке расставить все точки над "i" относительно её патриотических чувств и отразить её благодарность к родине, таким образом стараясь уменьшить критику в её адрес и изменить общественное мнение.