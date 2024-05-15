Изобретена горелка для прочистки нефтяных труб прямо в скважинах, не требующая вытаскивать их наружу

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Разработан способ прочистки труб без их извлечения из нефтяных скважин

1:54
Наука

Разработан способ прочистки труб без их извлечения из нефтяных скважин, сообщил заместитель директора Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета кандидат технических наук Андрей Савченко.

Разработан способ прочистки труб без их извлечения из нефтяных скважин
Фото: Flickr by Maarten Heerlien is licensed under CC BY 2.0 DEED

Добыча нефти постепенно загрязняет насосно-компрессорные трубы тяжёлыми фракциями, которые остаются на их стенках в виде асфальтосмолопарафиновых отложений и в конечном счёте могут закупорить просвет. Для очистки многокилометровые трубы извлекают из скважин на поверхность, прогревают и продувают. Зачастую на месте это сделать невозможно, приходится везти громоздкие конструкции на специальные площадки, а потом возвращать к месту добычи. Российская нефть не отличается чистотой, поэтому эта дорогостоящая и трудоёмкая процедура может потребоваться не один раз в год.

Профессор кафедры гидродинамики механико-математического факультета НГУ, ведущий научный сотрудник Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Сухинин придумал по заказу «Газпромнефти» горелку и разработал химический состав для неё, а его коллеги из ЦТТК – способ её применения для прочистки труб и запатентовали его.

Методику уже проверили в лабораторных условиях, впереди – совместные с заказчиком полевые испытания. «Это гораздо более сложная задача, и если наш метод покажет свою способность эффективно с ней справляться, это открывает для него перспективы по выходу на рынок и широкое масштабирование», — надеется Савченко.

По его словам, к разработке уже проявляют интерес и другие нефтедобывающие компании, потому что аналогичных столь же дешёвых решений пока никто в мире не предлагал.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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