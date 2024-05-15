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Риски отдыха в Крыму в условиях усиления украинских атак: советы и рекомендации для туристов

Стоит ли ехать в Крым, учитывая ситуацию с атаками беспилотников

2:31
Туризм

В 2024 году число атак на Крым со стороны Украины возросло, что существенно повлияло на туристический поток в регион, продолжающий сокращаться уже второй год с начала спецоперации. Издание "ФедералПресс" рассмотрело, стоит ли планировать отдых в Крыму в данных условиях.

Стоит ли ехать в Крым, учитывая ситуацию с атаками беспилотников
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По данным 2021 года, Крым установил рекорд по количеству туристов, приняв более 9,5 миллиона человек, что на 20% превышает показатели 2020 года. Тогда руководитель Крыма Сергей Аксенов ставил перед регионом амбициозную задачу — привлечь 10 миллионов отдыхающих к 2022 году.

Однако с началом спецоперации закрытие аэропортов в Симферополе и Краснодаре серьезно снизило турпоток. В 2022 году число туристов в Крыму упало на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 6,5 миллиона человек, что даже меньше показателей 2020 года, ограниченных из-за пандемии.

События, такие как атаки на Крымский мост, оказали значительное влияние на решения туристов. Первая атака произошла в октябре 2022 года, когда мост был подорван взрывчаткой, полностью прерывая движение. Второй значимый инцидент случился в июле 2023 года — удар беспилотника привел к гибели людей.

Общее количество атак на Крым с начала спецоперации превысило сто, большинство из которых было совершено с помощью дронов. Также были задержаны несколько диверсионных групп, готовивших теракты против местных жителей.

В ближайшее время турпоток в Крым может сократиться еще больше из-за активной передачи Западом боеприпасов Украине, увеличивая частоту атак. Эксперты считают, что отдых в Крыму, особенно в Севастополе и Евпатории, становится всё более рискованным.

В долгосрочной перспективе не ожидается быстрого завершения спецоперации, и санкции в отношении России не будут сняты, что ограничит возможности для поездок на Запад. Тем не менее, Крым остаётся популярным направлением для отдыхающих после курортов Краснодарского края, и регион планирует развивать экономику в течение следующих десяти лет, учитывая текущие обстоятельства.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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