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В ПИМУ разработали реабилитационный комплекс для участников СВО с посттравматическим стрессовым расстройством

В ПИМУ создали комплекс для психологической реабилитации участников СВО

1:31
Здоровье

В Приволжском исследовательском медицинском университете создали реабилитационный комплекс для участников СВО, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством.

В ПИМУ создали комплекс для психологической реабилитации участников СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Благодаря комплексу, проводится автоматическая диагностика расстройства и индивидуальная экспозиционная терапия. Это поможет участникам СВО справиться с отрицательными эмоциями и вернуться к мирной жизни.

Диагностика включает в себя психологические тесты и анализ психофизиологических реакций пациента. Для этого используют шлем и очки виртуальной реальности, наушники. Человеку показывают отрывки из мирной жизни и боевых действий, которые смоделированы компьютером, а звуки специально записаны. Во время просмотра, у пациента регистрируют показания ЭКГ, частоту сердечных сокращений и прочие показатели. На основе проведённой диагностики, пациенту оказывают необходимую помощь.

Курс реабилитации состоит из 10 индивидуальных сеансов экспозиционной психотерапии. После его окончания проводится оценка динамики психологических и физиологических параметров стресса и составляется индивидуальный реабилитационный прогноз.

С помощью этого комплекса обследовали порядка 100 человек. На данный момент он проходит апробацию. В 2025 году планируется внедрить его в центры медико-психологической реабилитации участников боевых действий.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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