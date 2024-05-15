В ПИМУ разработали реабилитационный комплекс для участников СВО с посттравматическим стрессовым расстройством

В ПИМУ создали комплекс для психологической реабилитации участников СВО

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Приволжском исследовательском медицинском университете создали реабилитационный комплекс для участников СВО, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Благодаря комплексу, проводится автоматическая диагностика расстройства и индивидуальная экспозиционная терапия. Это поможет участникам СВО справиться с отрицательными эмоциями и вернуться к мирной жизни.

Диагностика включает в себя психологические тесты и анализ психофизиологических реакций пациента. Для этого используют шлем и очки виртуальной реальности, наушники. Человеку показывают отрывки из мирной жизни и боевых действий, которые смоделированы компьютером, а звуки специально записаны. Во время просмотра, у пациента регистрируют показания ЭКГ, частоту сердечных сокращений и прочие показатели. На основе проведённой диагностики, пациенту оказывают необходимую помощь.

Курс реабилитации состоит из 10 индивидуальных сеансов экспозиционной психотерапии. После его окончания проводится оценка динамики психологических и физиологических параметров стресса и составляется индивидуальный реабилитационный прогноз.

С помощью этого комплекса обследовали порядка 100 человек. На данный момент он проходит апробацию. В 2025 году планируется внедрить его в центры медико-психологической реабилитации участников боевых действий.