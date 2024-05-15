Назван главный враг пластиковых окон: если воспользуетесь этим средством — можете испортить их

Не вздумайте мыть пластиковые окна "Белизной" — навсегда испортите их, призвало сетевое издание "БелНовости".
По мнению автора заметки, хозяйки обожают применять этот отбеливатель для мытья всего и вся в доме. Но будучи сильным окислителем, он сделает поверхность ПВХ пористой, и она станет загрязняться намного быстрее.
Химически агрессивной чистки не боится только хлоростойкий пластик, но он почти не встречается, добавляется в материале.
Кроме того, в публикации напоминается о недопустимости применения для мытья окон грубых абразивов, порошков, жёстких губок и острых предметов. С осторожностью лучше отнестись к использованию спирта, бензина, бытовых растворителей и средств, содержащих в составе сильные кислоты или щёлочи.
Кстати, пластик хорошо отбеливается дешёвым аптечным средством — димексидом, советовали ранее "БелНовости".
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