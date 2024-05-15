Назван главный враг пластиковых окон: если воспользуетесь этим средством — можете испортить их

Не вздумайте мыть пластиковые окна "Белизной", призвали хозяек

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Не вздумайте мыть пластиковые окна "Белизной" — навсегда испортите их, призвало сетевое издание "БелНовости".

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

По мнению автора заметки, хозяйки обожают применять этот отбеливатель для мытья всего и вся в доме. Но будучи сильным окислителем, он сделает поверхность ПВХ пористой, и она станет загрязняться намного быстрее.

Химически агрессивной чистки не боится только хлоростойкий пластик, но он почти не встречается, добавляется в материале.

Кроме того, в публикации напоминается о недопустимости применения для мытья окон грубых абразивов, порошков, жёстких губок и острых предметов. С осторожностью лучше отнестись к использованию спирта, бензина, бытовых растворителей и средств, содержащих в составе сильные кислоты или щёлочи.

Кстати, пластик хорошо отбеливается дешёвым аптечным средством — димексидом, советовали ранее "БелНовости".