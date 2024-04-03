Узнали, чем привести розетки и выключатели в состояние новых: продаётся в любой аптеке

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Посоветовали димексид для отбеливания розеток и выключателей

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Розетки и выключатели из белого пластика неизбежно желтеют даже у завзятых чистюль. Причина — не только в загрязнениях, но и в деградации пластмассы под влиянием солнечного ультрафиолета.

Посоветовали димексид для отбеливания розеток и выключателей
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Как же сделать, чтобы электроустановочные изделия радовали глаз своей свежестью, вместо того чтобы позорить дом б/ушной желтизной? Есть средство — о нём рассказали "БелНовости".

Аптечный препарат димексид отлично отбелит поблёкший пластик. Просто смочите этим чудо-средством салфетку и протрите ваши розетки и выключатели.

Можно использовать концентрат или развести его водой 1:1. Не переживайте, раствор не ядовит. Но перчатки лучше надеть — сильно сушит кожу.

А для отбеливания пластиковых подоконников лучше подойдёт сода.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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