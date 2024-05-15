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Пока гром не грянет. В России треть граждан халатны в отношении пожарной безопасности своего жилья

Россияне игнорируют пожарную безопасность у себя дома

1:30
Недвижимость

Согласно статистике МЧС России, в текущем году выросла гибель детей на пожарах. Отмечается 40-процентный рост только за первое полугодие. Так, жертвами пожаров уже стали 115 несовершеннолетних. Наибольшее число пожаров зафиксировано в частном секторе — с начала года 23 тысячи возгорания.

Россияне игнорируют пожарную безопасность у себя дома
Фото: commons.wikimedia.org by ТПК(Цитрон) is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

В МЧС рассказали, что к гибели чаще всего приводят токсичные продукты горения всяких полимеров, которые часто используются в стройматериалах. Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 34% россиян проявляют халатность в отношении обеспечения пожарной безопасности у себя дома. Как оказалось, противопожарные меры в отношении своего жилища применяют только 64% российских граждан. Под этими мерами подразумевается — контроль технической исправности электрооборудования, своевременное выключение бытовых приборов и газа, соблюдение базовых правил, осторожность и бдительность.

Согласно опросу, каждый десятый собственник жилья или 10% опрошенных имеет в доме огнетушитель. Около 8% респондентов заявили, что у них дома установлена противопожарная сигнализация. А ещё 1% россиян заявили, что их дома построены из негорючих стройматериалов. Только 2% граждан затруднились ответить по поводу вопросов о пожарной безопасности в их доме.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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