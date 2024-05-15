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"После завершения обследования": страховая компания готовится возместить ущерб российским аграриям, пострадавшим от заморозков

"РСХБ-Страхование" заявило о готовности компенсировать убытки от майских заморозков

Страхование

Специалисты "РСХБ-Страхование" активно работают с региональными представителями, обрабатывая заявки и оказывая консультационную поддержку пострадавшим сельхозпроизводителям в вопросах компенсаций. Об этом говорится в последнем отчёте компании.

"РСХБ-Страхование" заявило о готовности компенсировать убытки от майских заморозков
Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Заморозки затронули 15 из 18 регионов Центральной России, 5 из 8 регионов Юга, а также всю территорию Поволжья и Северного Кавказа. В ряде областей, включая Воронежскую, Тамбовскую и Липецкую, уже введены режимы чрезвычайной ситуации для агропромышленного комплекса. ЧС объявлено и в агросекторе 32 муниципалитетов Волгоградской области, где майские заморозки нанесли ущерб более чем 60% озимых культур.

Введение чрезвычайных мер позволит сельхозпроизводителям, застрахованным от натуральных бедствий, получить страховые выплаты при гибели урожая на условиях заключенного договора, сообщает "РСХБ-Страхование".

Компания заявила о готовности незамедлительно и полностью выполнять свои обязательства перед клиентами, пострадавшими от потери урожая, в соответствии с условиями страховых полисов. Размер компенсации будет зависеть от конкретных условий каждого договора, включая риски, урожайность, площадь участков, стоимость культур, франшизу и другие факторы, отметили в компании.

"После завершения полного обследования пострадавших территорий и оценки ущерба будет возможно точно определить масштабы бедствия и связанные с ним финансовые потери", — говорится в сообщении "РСХБ-Страхования".

Ранее в Екатеринбурге вырос спрос на китайские автомобили.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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