"После завершения обследования": страховая компания готовится возместить ущерб российским аграриям, пострадавшим от заморозков

Специалисты "РСХБ-Страхование" активно работают с региональными представителями, обрабатывая заявки и оказывая консультационную поддержку пострадавшим сельхозпроизводителям в вопросах компенсаций. Об этом говорится в последнем отчёте компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0