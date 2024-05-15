Фаршированные кабачки: аппетитная начинка из мясного фарша с рисом. Откройте для себя новый вкус!

Фаршированные кабачки: популярное блюдо Ближнего Востока

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные кабачки — популярное блюдо Ближнего Востока. В разных странах существуют разные способы приготовления этого классического блюда. Но обычно его готовят, удаляя сердцевину из кабачков и фаршируя их мясом или овощами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

3 зубчика чеснока

2 лимона, нарезанных кружочками

3 кг кабачков

250 г фарша из баранины

1 чашка свежевыжатого лимонного сока

1 чашка риса

3 чайные ложки сушёной мяты

1/4 чайной ложки душистого перца

Соль и чёрный перец

Приготовление

Замочите рис в миске минимум на 30 минут, чтобы вышел крахмал. Промойте и слейте воду несколько раз, пока вода не станет чистой. Отложите рис в сторону. Удалите сердцевину из кабачков. В миске смешайте рис, мясной фарш, душистый перец, посолите и поперчите. Наполните каждый кабачок начинкой примерно на три четверти. Не начиняйте кабачки слишком плотно, потому что в процессе приготовления рис увеличится в размерах. Выложите дно большой кастрюли кружочками лимона. Поместите кабачки в кастрюлю вертикально открытым концом вверх. Налейте столько воды, чтобы покрыть кабачки. При необходимости поместите тарелку на кабачки, если у вас возникли проблемы с их погружением в воду. Влейте лимонный сок и добавьте соль. Накройте кастрюлю, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и дайте настояться 30 минут. В небольшой миске разомните чеснок до состояния пасты. Добавьте эту пасту в кастрюлю вместе с сушёной мятой. Тушите 30-45 минут. Подавайте кабачки со свежим йогуртом.