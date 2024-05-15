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Фаршированные кабачки: аппетитная начинка из мясного фарша с рисом. Откройте для себя новый вкус!

Фаршированные кабачки: популярное блюдо Ближнего Востока

1:55
Еда

Фаршированные кабачки — популярное блюдо Ближнего Востока. В разных странах существуют разные способы приготовления этого классического блюда. Но обычно его готовят, удаляя сердцевину из кабачков и фаршируя их мясом или овощами.

Фаршированные кабачки: популярное блюдо Ближнего Востока
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 3 зубчика чеснока
  • 2 лимона, нарезанных кружочками
  • 3 кг кабачков
  • 250 г фарша из баранины
  • 1 чашка свежевыжатого лимонного сока
  • 1 чашка риса
  • 3 чайные ложки сушёной мяты
  • 1/4 чайной ложки душистого перца
  • Соль и чёрный перец

Приготовление

  1. Замочите рис в миске минимум на 30 минут, чтобы вышел крахмал. Промойте и слейте воду несколько раз, пока вода не станет чистой. Отложите рис в сторону.
  2. Удалите сердцевину из кабачков.
  3. В миске смешайте рис, мясной фарш, душистый перец, посолите и поперчите.
  4. Наполните каждый кабачок начинкой примерно на три четверти. Не начиняйте кабачки слишком плотно, потому что в процессе приготовления рис увеличится в размерах.
  5. Выложите дно большой кастрюли кружочками лимона. Поместите кабачки в кастрюлю вертикально открытым концом вверх. Налейте столько воды, чтобы покрыть кабачки. При необходимости поместите тарелку на кабачки, если у вас возникли проблемы с их погружением в воду.
  6. Влейте лимонный сок и добавьте соль. Накройте кастрюлю, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и дайте настояться 30 минут.
  7. В небольшой миске разомните чеснок до состояния пасты. Добавьте эту пасту в кастрюлю вместе с сушёной мятой. Тушите 30-45 минут. Подавайте кабачки со свежим йогуртом.
Просто, но родные обожают! Есть кабачок и немного фарша, тогда Вам сюда!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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