Фаршированные кабачки: аппетитная начинка из мясного фарша с рисом. Откройте для себя новый вкус!

Фаршированные кабачки — популярное блюдо Ближнего Востока. В разных странах существуют разные способы приготовления этого классического блюда. Но обычно его готовят, удаляя сердцевину из кабачков и фаршируя их мясом или овощами.
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
3 зубчика чеснока
2 лимона, нарезанных кружочками
3 кг кабачков
250 г фарша из баранины
1 чашка свежевыжатого лимонного сока
1 чашка риса
3 чайные ложки сушёной мяты
1/4 чайной ложки душистого перца
Соль и чёрный перец
Приготовление
Замочите рис в миске минимум на 30 минут, чтобы вышел крахмал. Промойте и слейте воду несколько раз, пока вода не станет чистой. Отложите рис в сторону.
Удалите сердцевину из кабачков.
В миске смешайте рис, мясной фарш, душистый перец, посолите и поперчите.
Наполните каждый кабачок начинкой примерно на три четверти. Не начиняйте кабачки слишком плотно, потому что в процессе приготовления рис увеличится в размерах.
Выложите дно большой кастрюли кружочками лимона. Поместите кабачки в кастрюлю вертикально открытым концом вверх. Налейте столько воды, чтобы покрыть кабачки. При необходимости поместите тарелку на кабачки, если у вас возникли проблемы с их погружением в воду.
Влейте лимонный сок и добавьте соль. Накройте кастрюлю, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и дайте настояться 30 минут.
В небольшой миске разомните чеснок до состояния пасты. Добавьте эту пасту в кастрюлю вместе с сушёной мятой. Тушите 30-45 минут. Подавайте кабачки со свежим йогуртом.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Просто, но родные обожают! Есть кабачок и немного фарша, тогда Вам сюда!