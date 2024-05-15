Виза "современных кочевников": казахстан удваивает приток туристов с введением новой визы

Виза "современных кочевников" будет введена в Казахстане

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Введение новой категории визы "современных кочевников", предназначенной для длительного пребывания иностранцев на территории республики, предполагается принести экономический прирост свыше 3 млрд тенге в год.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев во время заседания правительства, процесс разработки данной визы уже завершен и предложение отправлено в соответствующие государственные органы.

Маржикпаев также подчеркнул, что туристическая отрасль не только оправилась после пандемии, но и достигла рекордных высот по ключевым индикаторам развития.

В прошлом году число иностранных туристов в Казахстане удвоилось по сравнению с предыдущим годом, достигнув 9,2 миллиона человек.

Отмечается значительный рост числа туристов из Китая — в 2023 году страну посетили 327 тыс. китайцев.

Маржикпаев также добавил, что виза для китайских граждан теперь действует 30 дней, вместо прежних 14, что существенно увеличило туристический поток.

Более того, 2024 год был объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, что предвещает дальнейшее укрепление отношений между странами.