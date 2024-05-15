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Почему кошка царапает лапой гладкие поверхности: это самые неожиданных причин

Стало известно, почему кошка царапает поверхности

2:33
Зоосфера » Кошки

Кошки — это замечательные существа, способные доставлять своим владельцам массу радости и нежности. Однако иногда их поведение может озадачивать и даже раздражать.

Стало известно, почему кошка царапает поверхности
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Рассмотрим, например, почему кошки могут царапать гладкие поверхности, такие как стекло, зеркала или экраны телевизоров.

В этой статье мы объясним пять основных причин такого поведения и предложим способы, как с этим справиться.

Маркировка территории

Кошки — территориальные животные, чувствительные к любым изменениям в окружающей среде. Новый человек, животное или предмет в доме может вызвать у кошки чувство угрозы или ревности. Царапая гладкие поверхности, они оставляют свой запах и видимые метки.

Снятие стресса

Кошки очень чувствительны и могут реагировать на стресс, вызванный, например, шумом, ссорами, переездом или визитом к ветеринару. Царапание помогает им уменьшить напряжение и чувство беспокойства.

Уход за когтями

Царапая поверхности, кошки также заботятся о своих когтях, обновляя их и избавляясь от старых слоев. Если в доме не хватает специальных предметов для точения когтей, таких как когтеточки, кошки могут искать альтернативные варианты.

Игра

Иногда кошки просто играют, царапая гладкие поверхности, которые привлекают их внимание своим блеском и отражением. Это развлечение дает им удовольствие от звука, движения и тактильных ощущений.

Как справиться с проблемой

  • Царапание может нанести вред дому и мебели, но существуют способы минимизировать это поведение:
  • Предоставьте кошке достаточно предметов для точения когтей в разных уголках дома и поощряйте ее за их использование.
  • Регулярно обрезайте когти кошке, чтобы они не были слишком длинными и острыми.
  • Обеспечьте кошке достаточно физической и ментальной активности, чтобы она не скучала и была менее подвержена стрессу.
  • Используйте методы негативного подкрепления для отучения кошки от нежелательного поведения, например, спрей с водой или шумный предмет.
  • Защитите гладкие поверхности с помощью специальных покрытий или пленок, доступных в зоомагазинах.
  • Помните, постоянное царапание может быть сигналом о проблемах со здоровьем или благополучием вашей кошки. В таком случае стоит показать ее ветеринару.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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