Почему кошка царапает лапой гладкие поверхности: это самые неожиданных причин

Кошки — это замечательные существа, способные доставлять своим владельцам массу радости и нежности. Однако иногда их поведение может озадачивать и даже раздражать.
Рассмотрим, например, почему кошки могут царапать гладкие поверхности, такие как стекло, зеркала или экраны телевизоров.
В этой статье мы объясним пять основных причин такого поведения и предложим способы, как с этим справиться.
Маркировка территории
Кошки — территориальные животные, чувствительные к любым изменениям в окружающей среде. Новый человек, животное или предмет в доме может вызвать у кошки чувство угрозы или ревности. Царапая гладкие поверхности, они оставляют свой запах и видимые метки.
Снятие стресса
Кошки очень чувствительны и могут реагировать на стресс, вызванный, например, шумом, ссорами, переездом или визитом к ветеринару. Царапание помогает им уменьшить напряжение и чувство беспокойства.
Уход за когтями
Царапая поверхности, кошки также заботятся о своих когтях, обновляя их и избавляясь от старых слоев. Если в доме не хватает специальных предметов для точения когтей, таких как когтеточки, кошки могут искать альтернативные варианты.
Игра
Иногда кошки просто играют, царапая гладкие поверхности, которые привлекают их внимание своим блеском и отражением. Это развлечение дает им удовольствие от звука, движения и тактильных ощущений.
Как справиться с проблемой
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