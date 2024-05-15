Законодатели намерены ужесточить закон о гостайне

Группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект, который вносит изменения в закон о государственной тайне.
Согласно законопроекту, руководители, ответственные за допуск к секретной информации, и сотрудники режимно-секретных подразделений получат право проверять информацию о соблюдении работниками условий выезда за рубеж. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что работники, имеющие допуск к государственной тайне, должны согласовывать свой выезд с руководством.
Депутаты считают, что обеспечить соблюдение режима секретности можно только в том случае, если руководители будут иметь возможность проверить, были ли соблюдены условия выезда. Для этого им предлагается предоставить право проверять отметки в загранпаспорте работников.
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