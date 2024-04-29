Самая полезная зелень для здоровья: обязательно добавьте её в рацион

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Шпинат способен нормализовать кровяное давление

1:18
Здоровье

Шпинат чрезвычайно полезен для здоровья. В этой статье вы узнаете, какие витамины содержит зелень и куда её можно добавлять.

Шпинат способен нормализовать кровяное давление
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Польза шпината для здоровья

Шпинат содержит калий, железо, магний, кальций и марганец. Клетчатка нормализует работу желудочно-кишечного тракта и способствует своевременному и качественному очищению кишечника. Витамины из шпината нормализуют артериальное давление и расслабляют сердечные мышцы.

Врачи советуют регулярно употреблять шпинат при анемии, гипертонии, сахарном диабете и остеопорозе, заболеваниях нервной системы, метеоризме и запорах.

Полезно знать, что свежий шпинат обеспечивает 49% суточной нормы витаминов, в то время как приготовленный шпинат обеспечивает только 38%.

Однако приготовленная зелень содержит немного больше витаминов А, В6, К. Свежие листья можно добавлять в салаты, пиццу, бутерброды и закуски.

Листья шпината хорошо сочетаются практически с любой пищей: рыбой, мясом, яйцами, орехами, сырами, авокадо, другой зеленью, тестом.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Специалист Шеина Ирина
Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.
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