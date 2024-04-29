Самая полезная зелень для здоровья: обязательно добавьте её в рацион

Шпинат способен нормализовать кровяное давление

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шпинат чрезвычайно полезен для здоровья. В этой статье вы узнаете, какие витамины содержит зелень и куда её можно добавлять.

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Польза шпината для здоровья

Шпинат содержит калий, железо, магний, кальций и марганец. Клетчатка нормализует работу желудочно-кишечного тракта и способствует своевременному и качественному очищению кишечника. Витамины из шпината нормализуют артериальное давление и расслабляют сердечные мышцы.

Врачи советуют регулярно употреблять шпинат при анемии, гипертонии, сахарном диабете и остеопорозе, заболеваниях нервной системы, метеоризме и запорах.

Полезно знать, что свежий шпинат обеспечивает 49% суточной нормы витаминов, в то время как приготовленный шпинат обеспечивает только 38%.

Однако приготовленная зелень содержит немного больше витаминов А, В6, К. Свежие листья можно добавлять в салаты, пиццу, бутерброды и закуски.

Листья шпината хорошо сочетаются практически с любой пищей: рыбой, мясом, яйцами, орехами, сырами, авокадо, другой зеленью, тестом.