Самая полезная зелень для здоровья: обязательно добавьте её в рацион

Шпинат чрезвычайно полезен для здоровья. В этой статье вы узнаете, какие витамины содержит зелень и куда её можно добавлять.
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Польза шпината для здоровья
Шпинат содержит калий, железо, магний, кальций и марганец. Клетчатка нормализует работу желудочно-кишечного тракта и способствует своевременному и качественному очищению кишечника. Витамины из шпината нормализуют артериальное давление и расслабляют сердечные мышцы.
Врачи советуют регулярно употреблять шпинат при анемии, гипертонии, сахарном диабете и остеопорозе, заболеваниях нервной системы, метеоризме и запорах.
Полезно знать, что свежий шпинат обеспечивает 49% суточной нормы витаминов, в то время как приготовленный шпинат обеспечивает только 38%.
Однако приготовленная зелень содержит немного больше витаминов А, В6, К. Свежие листья можно добавлять в салаты, пиццу, бутерброды и закуски.
Листья шпината хорошо сочетаются практически с любой пищей: рыбой, мясом, яйцами, орехами, сырами, авокадо, другой зеленью, тестом.
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