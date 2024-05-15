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О чем говорит тяжелое дыхание собаки: она не сердится

Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки

1:49
Зоосфера » Собаки

Иногда у собаки может наблюдаться тяжелое дыхание без явных причин, но это обманчиво.

Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Проблема может возникнуть из-за несбалансированного питания, приводящего к ожирению, или вследствие аллергии, болезней сердца и легких, или стрессовых ситуаций.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился этой информацией.

Нормальное дыхание у собак Специалист уточнил, что частота дыхания у собак зависит от размера животного, его возраста, физической активности, положения тела и эмоционального состояния.

Обычно, находясь в спокойном состоянии, мелкие породы совершают 15-30 дыхательных движений в минуту, средние породы — 10-25, а крупные породы — 10-20 дыхательных движений.

Возможные нарушения:

Ожирение

Избыточный вес усиливает нагрузку на сердце и легкие, что может привести к затруднению дыхания. Рекомендуется консультация с ветеринаром для назначения диеты.

Аллергия

Признаки аллергии включают сыпь и зуд, собака может также начать чихать.
Заболевания Основными являются болезни сердца и легких, которые могут вызывать учащенное и тяжелое дыхание, а также кашель.

Стресс

Стресс может быть вызван шумом, необычной обстановкой или ситуацией, что беспокоит собаку.
Болевой синдром Учащенное дыхание может быть следствием травмы или хирургического вмешательства. Требуется помощь специалиста.

Тепловой удар

Может произойти в жаркую погоду или при интенсивных физических нагрузках, особенно если собака находится в недостаточно проветриваемом помещении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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