Дима Билан впервые за долгое время раскрыл детали личной жизни

Дима Билан признался в депрессии после разрыва романтических отношений

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Певец Дима Билан в комментарии VOICE признался, что в его жизни были несчастливые отношения, после которых он впадал в депрессию.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Артист пояснил, что много лет "питался" этими эмоциями, но смог написать много красивой музыки.

"Впадал в депрессию. Накрывало временами. Депрессия возникает именно в те моменты, которые ты не переработал в себе", — заявил Дима Билан.

При этом исполнитель не обращается за помощью к специалистам, так как ему пережить проблемы в личной жизни обычно помогают друзья. Однако он не осуждает тех, кому нужны психологи.

Недавно в Сети появились слухи о романе Димы Билана с певицей Гузель Хасановой. Однако они не комментируют подобную информацию.

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