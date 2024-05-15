Дима Билан впервые за долгое время раскрыл детали личной жизни

Певец Дима Билан в комментарии VOICE признался, что в его жизни были несчастливые отношения, после которых он впадал в депрессию.
Артист пояснил, что много лет "питался" этими эмоциями, но смог написать много красивой музыки.
"Впадал в депрессию. Накрывало временами. Депрессия возникает именно в те моменты, которые ты не переработал в себе", — заявил Дима Билан.
При этом исполнитель не обращается за помощью к специалистам, так как ему пережить проблемы в личной жизни обычно помогают друзья. Однако он не осуждает тех, кому нужны психологи.
Недавно в Сети появились слухи о романе Димы Билана с певицей Гузель Хасановой. Однако они не комментируют подобную информацию.
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