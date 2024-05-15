Секреты автомехаников: вот что реально продлит жизнь вашей машины

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Как продлить жизнь вашему автомобилю: советы от специалистов

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Авто

Для продления срока службы автомобиля важно соблюдать рекомендуемые скоростные режимы и нагрузки, избегать резких маневров и длительной работы двигателя на холостом ходу.

Как продлить жизнь вашему автомобилю: советы от специалистов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты рекомендуют использовать качественные расходные материалы и своевременно их заменять, включая масло после обкатки автомобиля и через каждые 15 тыс. км пробега. Также важно производить замену жидкостей для АКПП каждые 60 тыс. км. Регулярное мытье машины помогает выявлять дефекты покрытия, однако частое мытье может навредить лакокрасочному покрытию.

Для защиты кузова рекомендуется использовать специальные защитные составы. Дополнительно, владельцам подержанных автомобилей стоит рассмотреть возможность страхования у официальных дилеров для сохранения эксплуатационных характеристик автомобиля в условиях непредсказуемости рынка.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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