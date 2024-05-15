Избегайте ошибок: советы косметолога по лечению акне

Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие сталкиваются с проблемой акне и часто предпринимают попытки ее решения самостоятельно, что зачастую лишь усугубляет ситуацию. Врач-косметолог Кристина Малкина выделила основные ошибки, совершаемые при лечении акне.

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Одной из ключевых ошибок является попытка самостоятельного выдавливания черных точек и прыщей. Это может привести к распространению бактерий по коже, вызывая новые воспаления, а также оставлять следы в виде пигментации и рубцов.

Механическая чистка кожи также не является методом лечения акне, скорее является дополнительной процедурой, требующей консультации специалиста.

Использование спиртовых лосьонов может пересушить кожу, усугубляя проблему, а применение кислот без контроля специалиста может усугубить состояние кожи.

Применение скрабов также может быть ошибочным, так как механическое воздействие на прыщи может распространить воспаление по коже.

Негативное воздействие ультрафиолета также стоит учитывать, так как обезвоживает кожу и может спровоцировать новые воспаления.

Использование тонального крема для перекрытия несовершенств кожи следует ограничивать, так как он может забивать поры, создавая благоприятные условия для размножения бактерий акне.