Ковальчук рассказала, почему Алексей Чумаков раздражал ее до свадьбы

Певица Юлия Ковальчук в шоу "Утро. ТНТ" рассказала свою историю взаимоотношений с певцом Алексеем Чумаковым, с которым они вместе уже 17 лет.
По ее словам, когда они принимали участие в ледовом шоу, то друг другу были не близки. Так, Чумаков раздражал артистку не пунктуальностью и нежеланием учиться кататься на коньках.
Однако чуть позже их отношения стали более доверительными, и артист пригласил коллегу на свой концерт в клубе "Метелица".
"Я сходила — и всё, влюбилась, увидев его в совершенно другом свете. Вдруг мне почудилось, что это мой мужчина, и не стоит его отпускать", — отметила Юлия.
Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году, а в 2017 году впервые стали родителями — у них родилась дочь Амелия. В 2023 году у пары появился второй ребенок — дочь Алисия.
Ранее Елена Воробей рассказала о конфликтах с единственной дочерью.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.