Ковальчук рассказала, почему Алексей Чумаков раздражал ее до свадьбы

Юлия Ковальчук призналась, что Алексей Чумаков раздражал ее при первом знакомстве

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук в шоу "Утро. ТНТ" рассказала свою историю взаимоотношений с певцом Алексеем Чумаковым, с которым они вместе уже 17 лет.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

По ее словам, когда они принимали участие в ледовом шоу, то друг другу были не близки. Так, Чумаков раздражал артистку не пунктуальностью и нежеланием учиться кататься на коньках.

Однако чуть позже их отношения стали более доверительными, и артист пригласил коллегу на свой концерт в клубе "Метелица".

"Я сходила — и всё, влюбилась, увидев его в совершенно другом свете. Вдруг мне почудилось, что это мой мужчина, и не стоит его отпускать", — отметила Юлия.

Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году, а в 2017 году впервые стали родителями — у них родилась дочь Амелия. В 2023 году у пары появился второй ребенок — дочь Алисия.

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