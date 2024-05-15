Страдаете от запоров? Попробуйте идеальное натуральное слабительное: приготовьте чай из эхинацеи

Чай из эхинацеи используется в народной медицине как мягкое слабительное, которое стимулирует работу кишечника и избавляет от запора.
Достаточно выпивать одну чашку напитка в день, не более, поскольку при передозировке возможна диарея.
Вскипятите воду, убавьте огонь до среднего и добавьте эхинацею. Накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться 5-10 минут. Если вы используете чайник, просто налейте кипяток в чашку и добавьте эхинацею в чайном фильтр-пакете. Настаивайте столько же времени. При желании добавьте подсластители, например, мёд, и лимон.
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