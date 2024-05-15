Звезда "Уральский пельменей" Дмитрий Соколов рассказала, как в Турции таксисты разводят на деньги

Актер из юмористического проекта "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов стал жертвой турецкого таксиста из компании Uber. Его жена призналась, что их развели на деньги.
Ксения в своем блоге отметила, что во время их отпуска в Стамбуле с ними случилась неприятная история. Так, они заказали такси через приложение за 400 лир, но турок отменил поездку и включил счетчик.
"Вез нас 4,5 км двадцать минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать", — рассказала жена юмориста.
По ее словам, сумма вышла намного больше, чем было заявлено изначально, но они не захотели разбираться из-за ночной поездки. Однако позднее они сообразили, что их обманули, поэтому она призвала поклонников быть внимательнее.
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