Звезда "Уральский пельменей" Дмитрий Соколов рассказала, как в Турции таксисты разводят на деньги

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Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции

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Шоу-бизнес

Актер из юмористического проекта "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов стал жертвой турецкого таксиста из компании Uber. Его жена призналась, что их развели на деньги.

Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Фото: youtube.com by канал Уральские пельмени is licensed under public domain

Ксения в своем блоге отметила, что во время их отпуска в Стамбуле с ними случилась неприятная история. Так, они заказали такси через приложение за 400 лир, но турок отменил поездку и включил счетчик.

"Вез нас 4,5 км двадцать минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать", — рассказала жена юмориста.

По ее словам, сумма вышла намного больше, чем было заявлено изначально, но они не захотели разбираться из-за ночной поездки. Однако позднее они сообразили, что их обманули, поэтому она призвала поклонников быть внимательнее.

Ранее группа "Пропаганда" стала получать угрозы со стороны украинцев за концерт в зоне СВО.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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