Звезда "Уральский пельменей" Дмитрий Соколов рассказала, как в Турции таксисты разводят на деньги

Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер из юмористического проекта "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов стал жертвой турецкого таксиста из компании Uber. Его жена призналась, что их развели на деньги.

Фото: youtube.com by канал Уральские пельмени is licensed under public domain

Ксения в своем блоге отметила, что во время их отпуска в Стамбуле с ними случилась неприятная история. Так, они заказали такси через приложение за 400 лир, но турок отменил поездку и включил счетчик.

"Вез нас 4,5 км двадцать минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать", — рассказала жена юмориста.

По ее словам, сумма вышла намного больше, чем было заявлено изначально, но они не захотели разбираться из-за ночной поездки. Однако позднее они сообразили, что их обманули, поэтому она призвала поклонников быть внимательнее.

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