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Скрывающая личную жизнь Елена Воробей рассказала о конфликтах с дочерью

Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью

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Шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей в интервью StarHit рассказала, что с дочерью Софией у нее были жесткие конфликты и ссоры в подростковый период наследницы.

Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Так, она отметила, что такое случается со всеми, поэтому она искала разные способы разрешения непростых ситуаций.

"Недавно нашла заметку, адресованную Соне. Она написана семь лет назад в период нашего жесткого конфликта. Я ей ее только недавно показала. Она начиналась с того, что я объяснила, почему позволю прочесть письмо только тогда, когда она повзрослеет. В итоге обе плакали и извинялись друг перед другом", — поделилась артистка.

София Лебенбаум учится в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что артиста из "Уральских пельменей" обманули в Турции.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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