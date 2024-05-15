Скрывающая личную жизнь Елена Воробей рассказала о конфликтах с дочерью

Юмористка Елена Воробей в интервью StarHit рассказала, что с дочерью Софией у нее были жесткие конфликты и ссоры в подростковый период наследницы.
Так, она отметила, что такое случается со всеми, поэтому она искала разные способы разрешения непростых ситуаций.
"Недавно нашла заметку, адресованную Соне. Она написана семь лет назад в период нашего жесткого конфликта. Я ей ее только недавно показала. Она начиналась с того, что я объяснила, почему позволю прочесть письмо только тогда, когда она повзрослеет. В итоге обе плакали и извинялись друг перед другом", — поделилась артистка.
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