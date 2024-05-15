Внимание родителям: новые правила выплат пособий на детей с 1 июня - что нужно знать

С 1 июня 2024 года вступят в силу новые правила, касающиеся назначения и выплаты единого пособия на детей. Эти изменения в первую очередь затронут родителей, которые получают алименты.
Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова отметила, что изменится порядок учёта алиментов на детей, особенно в случаях, когда выплаты осуществляются добровольно.
Информация о судебных решениях или приказах о назначении алиментов будет проверяться, а данные будут предоставляться судами по запросу СФР. Если информация не поступит вовремя, заявитель будет обязан самостоятельно предоставить соответствующие документы, сообщает Life.ru.
Также будет изменён порядок учёта размера алиментов: СФР будет учитывать алименты в зависимости от количества детей и статуса заявителя.
Кроме того, с 1 июня в состав доходов семьи не будут включаться средства, полученные несовершеннолетними и студентами, обучающимися очно в образовательных учреждениях не менее шести месяцев.
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