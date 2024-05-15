Внимание родителям: новые правила выплат пособий на детей с 1 июня - что нужно знать

С 1 июня 2024 года вступят в силу изменения, касающиеся выплат пособий на детей

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июня 2024 года вступят в силу новые правила, касающиеся назначения и выплаты единого пособия на детей. Эти изменения в первую очередь затронут родителей, которые получают алименты.

Фото: flickr.com by Dylan Parker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова отметила, что изменится порядок учёта алиментов на детей, особенно в случаях, когда выплаты осуществляются добровольно.

Информация о судебных решениях или приказах о назначении алиментов будет проверяться, а данные будут предоставляться судами по запросу СФР. Если информация не поступит вовремя, заявитель будет обязан самостоятельно предоставить соответствующие документы, сообщает Life.ru.

Также будет изменён порядок учёта размера алиментов: СФР будет учитывать алименты в зависимости от количества детей и статуса заявителя.

Кроме того, с 1 июня в состав доходов семьи не будут включаться средства, полученные несовершеннолетними и студентами, обучающимися очно в образовательных учреждениях не менее шести месяцев.