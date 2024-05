Фермеры вне себя — магнитная буря едва не сорвала им посевную: массовый отказ сельхозтехники

Мощнейшая за 20 лет магнитная буря едва не сорвала посевную в США, пишет в понедельник The New York Times. Издание собрало жалобы американских фермеров, столкнувшихся с неожиданными трудностями.

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M. is licensed under Public Domain Mark 1.0 Universal