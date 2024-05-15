Фермеры вне себя — магнитная буря едва не сорвала им посевную: массовый отказ сельхозтехники

NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю

Мощнейшая за 20 лет магнитная буря едва не сорвала посевную в США, пишет в понедельник The New York Times. Издание собрало жалобы американских фермеров, столкнувшихся с неожиданными трудностями.

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M. is licensed under Public Domain Mark 1.0 Universal

Их причиной стало повсеместное использование GPS на тракторах и другой сельхозтехнике. Из-за солнечного шторма навигационное оборудование перестало работать.

После двух недель дождей владелец фермы примерно в 80 милях к югу от Миннеаполиса Патрик О'Коннор сел за руль своего трактора, чтобы посвятить ночь севу кукурузы и — никуда не поехал: ошибка GPS. Он позвонил в техподдержку, но там ответили, что не могут ничем помочь. "Я никогда не имел дела ни с чем подобным", — признался О'Коннор.

"Все тракторы стоят на краю поля и сейчас отключены из-за солнечной бури — нет GPS, — подтвердил фермер Кевин Кенни из Небраски. — Мы находимся прямо посреди сева кукурузы".

Landmark Implement, продающая сельхозтехнику John Deere на Среднем Западе, признала, что магнитная буря стала "историческим событием", а не тем, с чем придётся "часто бороться". В компании ищут инструмент для предсказания подобных сложностей в будущем.

Впервые проблема зависимости сельского хозяйства от космической погоды проявилась так ярко, прокомментировал доцент кафедры экономики сельского хозяйства в Университете штата Канзас Терри Гриффин. Это повод заняться поисками альтернативы спутниковой навигации для агротехники, ведь во время посевной точность геолокации принципиально важна.

По словам О'Коннора, он осознал, насколько зависим от технологий, которые представляются как что-то само собой разумеющиеся. Зато полюбовался полярным сиянием, не унывает он. "Я смог увидеть северное сияние во всей его красе", — похвалился фермер.