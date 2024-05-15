Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Петров не всё рассказывает про свою жену
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Группа "Пропаганда" получает угрозы от украинских ботов после концерта в зоне СВО
"Сравни": ОСАГО подешевел на 3% в 2024 году
Фермеры вне себя — магнитная буря едва не сорвала им посевную: массовый отказ сельхозтехники

NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю

Наука

Мощнейшая за 20 лет магнитная буря едва не сорвала посевную в США, пишет в понедельник The New York Times. Издание собрало жалобы американских фермеров, столкнувшихся с неожиданными трудностями.

NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю
Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M. is licensed under Public Domain Mark 1.0 Universal

Их причиной стало повсеместное использование GPS на тракторах и другой сельхозтехнике. Из-за солнечного шторма навигационное оборудование перестало работать.

После двух недель дождей владелец фермы примерно в 80 милях к югу от Миннеаполиса Патрик О'Коннор сел за руль своего трактора, чтобы посвятить ночь севу кукурузы и — никуда не поехал: ошибка GPS. Он позвонил в техподдержку, но там ответили, что не могут ничем помочь. "Я никогда не имел дела ни с чем подобным", — признался О'Коннор.

"Все тракторы стоят на краю поля и сейчас отключены из-за солнечной бури — нет GPS, — подтвердил фермер Кевин Кенни из Небраски. — Мы находимся прямо посреди сева кукурузы".

Landmark Implement, продающая сельхозтехнику John Deere на Среднем Западе, признала, что магнитная буря стала "историческим событием", а не тем, с чем придётся "часто бороться". В компании ищут инструмент для предсказания подобных сложностей в будущем.

Впервые проблема зависимости сельского хозяйства от космической погоды проявилась так ярко, прокомментировал доцент кафедры экономики сельского хозяйства в Университете штата Канзас Терри Гриффин. Это повод заняться поисками альтернативы спутниковой навигации для агротехники, ведь во время посевной точность геолокации принципиально важна.

По словам О'Коннора, он осознал, насколько зависим от технологий, которые представляются как что-то само собой разумеющиеся. Зато полюбовался полярным сиянием, не унывает он. "Я смог увидеть северное сияние во всей его красе", — похвалился фермер.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Последние материалы
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации
Гайдай не просто так сделал вторую часть "Бриллиантовой руки" очень короткой
Комик Дедищев рассказал об отсутствии денег в первые годы работы на Stand Up
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за ее критики
Комик Харламов заявил о взаимной симпатии между Бузовой и Батрудиновым
РКК "Энергия" показала контрольную засветку солнечных батарей "Прогресса МС-27"
Животным на огороде не место
Россиянам рассказали, что гастрит без лечения может привести к язве и онкологии
Эксперты назвали самые умные породы кошек
Певец Филипп Киркоров вышел в свет с седым каре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников