Haval уверенно теснит Lada — пересядут ли екатеринбуржцы на "китайцев"?

В Екатеринбурге Lada продолжает оставаться самым популярным автомобильным брендом, согласно данным "АльфаСтрахования" за 2023 год.
В топ-5 также вошли китайские производители: Haval, Geely, Chery и Changan. Первенство по-прежнему остаётся у Lada, однако в десятке лидеров большинство мест занимают китайские бренды, которые делят список с "Москвичом" и Kia.
"Китайские машины уверенно наращивают популярность в России за счет соотношения цена-качество и доступности", — пояснила директор Екатеринбургского филиала "АльфаСтрахование" Наталия Моисеенко.
Она отметила, что в Свердловской области "китайцы" вытесняют европейские и корейские марки, так как в китайском сегменте нет проблем с поставками, а стоимость машин ниже, чем у конкурентов.
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