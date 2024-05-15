Haval уверенно теснит Lada — пересядут ли екатеринбуржцы на "китайцев"?

В Екатеринбурге Lada по-прежнему лидирует, но растёт интерес к китайским авто

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Екатеринбурге Lada продолжает оставаться самым популярным автомобильным брендом, согласно данным "АльфаСтрахования" за 2023 год.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В топ-5 также вошли китайские производители: Haval, Geely, Chery и Changan. Первенство по-прежнему остаётся у Lada, однако в десятке лидеров большинство мест занимают китайские бренды, которые делят список с "Москвичом" и Kia.

"Китайские машины уверенно наращивают популярность в России за счет соотношения цена-качество и доступности", — пояснила директор Екатеринбургского филиала "АльфаСтрахование" Наталия Моисеенко.

Она отметила, что в Свердловской области "китайцы" вытесняют европейские и корейские марки, так как в китайском сегменте нет проблем с поставками, а стоимость машин ниже, чем у конкурентов.

Ранее в России зафиксировано снижение стоимости полиса ОСАГО.