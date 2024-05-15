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Что убрать из квартиры, чтобы сдать её максимально выгодно и быстро

Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её

1:10
Недвижимость

Перед показом квартиры потенциальным арендаторам из неё следует убрать всё лишнее, посоветовала риелтор Любовь Жук. Она дала несколько рекомендаций по выгодной сдаче жилья в аренду ИА "Хабаровский край сегодня".

Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

"У нас на полочках и комодах частенько стоят сувениры, милые нашему сердцу безделушки, которые для другого человека ничего не значат. Он может случайно их разбить, испортить", — пояснила эксперт.

По её мнению, надо оставить только самое необходимое: кровать или диван, шкаф-купе, тумбочку, телевизор.

Квартиру следует оформить в светлых тонах (никакого чёрного или красного!) и максимально осветить.

"Я рекомендую включить все лампочки, добавить количество светильников, если их маловато. Полумрак плохо влияет на людей, они не хотят жить в такой обстановке", — заметила риелтор.

Кроме того, она настоятельно посоветовала заключать договор аренды (со всеми тонкостями типа запрета заводить домашнее животное) и составлять акт передачи квартиры, а также застраховать недвижимость по типу ОСАГО.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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