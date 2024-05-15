Что убрать из квартиры, чтобы сдать её максимально выгодно и быстро

Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед показом квартиры потенциальным арендаторам из неё следует убрать всё лишнее, посоветовала риелтор Любовь Жук. Она дала несколько рекомендаций по выгодной сдаче жилья в аренду ИА "Хабаровский край сегодня".

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

"У нас на полочках и комодах частенько стоят сувениры, милые нашему сердцу безделушки, которые для другого человека ничего не значат. Он может случайно их разбить, испортить", — пояснила эксперт.

По её мнению, надо оставить только самое необходимое: кровать или диван, шкаф-купе, тумбочку, телевизор.

Квартиру следует оформить в светлых тонах (никакого чёрного или красного!) и максимально осветить.

"Я рекомендую включить все лампочки, добавить количество светильников, если их маловато. Полумрак плохо влияет на людей, они не хотят жить в такой обстановке", — заметила риелтор.

Кроме того, она настоятельно посоветовала заключать договор аренды (со всеми тонкостями типа запрета заводить домашнее животное) и составлять акт передачи квартиры, а также застраховать недвижимость по типу ОСАГО.