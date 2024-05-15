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Украинцы начали травить участниц группы "Пропаганда" после концерта коллектива в зоне СВО

Группа "Пропаганда" получает угрозы от украинских ботов после концерта в зоне СВО

0:58
Шоу-бизнес

Российская группа "Пропаганда" после благотворительного концерта в зоне СВО стала получать угрозы от проукраинских ботов. По итогу продюсер артисток Сергей Иванов написал заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Группа "Пропаганда" получает угрозы от украинских ботов после концерта в зоне СВО
Фото: vk.com by сообщество Группа "Пропаганда" is licensed under public domain

Участницы коллектива выступили в зоне боевых действий перед 114-й мотострелковой бригадой 6 мая. Они записали видеообращение и поздравление с Днем Победы и выложили ролик в своих соцсетях.

В подписи к публикации девушки отметили, что являются российской группой.

"Если вам не нравятся наша гражданская позиция или наши поступки — то вы либо враг, либо предатель, либо у вас проблема с самоидентичностью после промывки мозгов западной пропагандой", — написали исполнительницы.

Ранее стало известно, сколько смогла заработать Бритни Спирс на своих скандальных мемуарах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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