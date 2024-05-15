Украинцы начали травить участниц группы "Пропаганда" после концерта коллектива в зоне СВО

Российская группа "Пропаганда" после благотворительного концерта в зоне СВО стала получать угрозы от проукраинских ботов. По итогу продюсер артисток Сергей Иванов написал заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Участницы коллектива выступили в зоне боевых действий перед 114-й мотострелковой бригадой 6 мая. Они записали видеообращение и поздравление с Днем Победы и выложили ролик в своих соцсетях.
В подписи к публикации девушки отметили, что являются российской группой.
"Если вам не нравятся наша гражданская позиция или наши поступки — то вы либо враг, либо предатель, либо у вас проблема с самоидентичностью после промывки мозгов западной пропагандой", — написали исполнительницы.
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