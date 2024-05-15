Виктория Боня объяснила, почему имеет право жить в Монако: "Моя дочь монегаска"

Виктория Боня, которой запретили проживать во Франции, объяснила, что право жить в Монако у неё отобрать нельзя.
Виктория Боня целых девять месяцев не могла посетить свою европейскую квартиру из-за проблем с документами. Звезде "Дома-2" запретили проживать во Франции, где у неё есть квартира.
Модель отметила, что наконец отправится в Монако, где у неё тоже имеется недвижимость.
"Хочу напомнить, что моя дочь монегаска (гражданка Монако), и меня не могут "выгнать", как бы этого кто-то ни хотел", — написала знаменитость в "Инстаграме"*.
Ранее Виктория Боня обдумывала планы перевезти дочку Анджелину из Монако в Москву.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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