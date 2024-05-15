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Виктория Боня объяснила, почему имеет право жить в Монако: "Моя дочь монегаска"

Боня объяснила, почему ей нельзя запретить жить в Монако

0:50
Шоу-бизнес

Виктория Боня, которой запретили проживать во Франции, объяснила, что право жить в Монако у неё отобрать нельзя.

Боня объяснила, почему ей нельзя запретить жить в Монако
Фото: https://vk.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня целых девять месяцев не могла посетить свою европейскую квартиру из-за проблем с документами. Звезде "Дома-2" запретили проживать во Франции, где у неё есть квартира.

Модель отметила, что наконец отправится в Монако, где у неё тоже имеется недвижимость.

"Хочу напомнить, что моя дочь монегаска (гражданка Монако), и меня не могут "выгнать", как бы этого кто-то ни хотел", — написала знаменитость в "Инстаграме"*.

Ранее Виктория Боня обдумывала планы перевезти дочку Анджелину из Монако в Москву.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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