Виктория Боня решила бросить Монако и переселиться с дочерью в Москву: "Уж слишком здесь хорошо"

Виктория Боня решила перевезти дочку Анджелину из Монако в Москву

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома" Виктория Боня объяснила, почему хочет с дочкой Анджелиной жить в Москве.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public domain

Виктория Боня разместила в Инстаграм* видео, на котором они с дочкой берут уроки верховой езды. Звезда объяснила, что это их первая тренировка.

"Чувствую, что мы с Анджелиной будем переезжать в Москву. Уж слишком здесь хорошо", — написала модель в своём микроблоге.

Боня не раз признавалась, что у неё возникли проблемы с получением визы в Монако.

Ранее Виктория Боня познакомила свою дочь Анджелину с сыном "коллеги" по "Дому-2" Алёны Водонаевой Богданом.

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