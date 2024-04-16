Виктория Боня решила бросить Монако и переселиться с дочерью в Москву: "Уж слишком здесь хорошо"

Звезда "Дома" Виктория Боня объяснила, почему хочет с дочкой Анджелиной жить в Москве.
Виктория Боня разместила в Инстаграм* видео, на котором они с дочкой берут уроки верховой езды. Звезда объяснила, что это их первая тренировка.
"Чувствую, что мы с Анджелиной будем переезжать в Москву. Уж слишком здесь хорошо", — написала модель в своём микроблоге.
Боня не раз признавалась, что у неё возникли проблемы с получением визы в Монако.
Ранее Виктория Боня познакомила свою дочь Анджелину с сыном "коллеги" по "Дому-2" Алёны Водонаевой Богданом.
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