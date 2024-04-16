Виктория Боня познакомила дочь с сыном Алёны Водонаевой: сначала морды друг другу били

Прилетевшую в Москву дочь Виктории Бони Анджелину ждало знакомство с наследником звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой.
Боня разместила в Инстаграм* фото с Красной площади. На снимке запечатлена дочь Виктории Анджелина и Алёна Водонаева с 13-летним сыном Богданом, который появился на свет в браке звезды телестройки с бизнесменом Алексеем Малакеевым.
Боня отметила, что отношения между людьми меняются со временем.
"Вот так бывает, сначала мы с Алёной Водонаевой друг другу морду били при всей стране, а потом детей знакомили", — написала Виктория под фотографией.
Ранее сообщалось, что дочь Бони Анджелина прилетела в Москву, так как у её матери возникли проблемы с получением визы в Монако.
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