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Виктория Боня познакомила дочь с сыном Алёны Водонаевой: сначала морды друг другу били

Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей

0:57
Шоу-бизнес

Прилетевшую в Москву дочь Виктории Бони Анджелину ждало знакомство с наследником звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой.

Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей
Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public domain

Боня разместила в Инстаграм* фото с Красной площади. На снимке запечатлена дочь Виктории Анджелина и Алёна Водонаева с 13-летним сыном Богданом, который появился на свет в браке звезды телестройки с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

Боня отметила, что отношения между людьми меняются со временем.

"Вот так бывает, сначала мы с Алёной Водонаевой друг другу морду били при всей стране, а потом детей знакомили", — написала Виктория под фотографией.

Ранее сообщалось, что дочь Бони Анджелина прилетела в Москву, так как у её матери возникли проблемы с получением визы в Монако.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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