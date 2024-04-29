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Красная чечевица: чем она полезна для здоровья и кому её категорически нельзя есть

Польза красной чечевицы для здоровья и её вред

1:18
Здоровье

Красная чечевица по вкусу очень похожа на что-то среднее между горохом и фасолью, но она гораздо нежнее. В этой статье мы поговорим о пользе продукта для здоровья.

Польза красной чечевицы для здоровья и её вред
Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чем польза красной чечевицы

Этот вид чечевицы богат витаминами и микроэлементами. Продукт содержит много белка, который легко усваивается организмом, так как является растительным.

Из всех бобовых красная чечевица наиболее богата железом, витамином В1 и аминокислотами. Она также содержит микроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3, омега-6. В чечевице много клетчатки. Она нормализует работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и помогает дольше сохранять чувство сытости. Этот продукт содержит меньше жира, чем горох, а также стимулирует обмен веществ.

Кому нельзя есть красную чечевицу

Людям, страдающим патологиями почек и подагрой, придется отказаться от чечевицы. Из-за присутствия пурина она может вызывать избыточное накопление мочевой кислоты. Это продукт следует есть с осторожностью, если у вас панкреатит или заболевания желудочно-кишечного тракта.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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