Красная чечевица: чем она полезна для здоровья и кому её категорически нельзя есть

Красная чечевица по вкусу очень похожа на что-то среднее между горохом и фасолью, но она гораздо нежнее. В этой статье мы поговорим о пользе продукта для здоровья.
Этот вид чечевицы богат витаминами и микроэлементами. Продукт содержит много белка, который легко усваивается организмом, так как является растительным.
Из всех бобовых красная чечевица наиболее богата железом, витамином В1 и аминокислотами. Она также содержит микроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3, омега-6. В чечевице много клетчатки. Она нормализует работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и помогает дольше сохранять чувство сытости. Этот продукт содержит меньше жира, чем горох, а также стимулирует обмен веществ.
Людям, страдающим патологиями почек и подагрой, придется отказаться от чечевицы. Из-за присутствия пурина она может вызывать избыточное накопление мочевой кислоты. Это продукт следует есть с осторожностью, если у вас панкреатит или заболевания желудочно-кишечного тракта.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.