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Почему сажают бархатцы рядом с клубникой?

Идеальные соседи - бархатцы и клубника

2:00
Садоводство » Цветы

Бархатцы и клубника - это два растения, которые часто можно встретить в садах и огородах. И хотя они относятся к разным семействам, многие садоводы предпочитают сажать их рядом друг с другом. В этой статье мы рассмотрим причины, почему бархатцы и клубника являются идеальными соседями в саду.

Идеальные соседи - бархатцы и клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, бархатцы и клубника имеют схожие требования к почве и условиям выращивания. Оба растения предпочитают солнечные места и влажную, но хорошо дренированную почву. Кроме того, бархатцы и клубника оба являются многолетними растениями, что означает, что они будут расти и развиваться вместе на протяжении нескольких лет.

Во-вторых, бархатцы и клубника взаимодействуют друг с другом положительно. Бархатцы являются отличным источником азота для клубники, благодаря своей способности фиксировать его в почве. Азот необходим для роста и развития растений, поэтому наличие бархатцев рядом с клубникой может значительно улучшить ее урожайность.

Бархатцы могут служить естественным барьером для защиты клубники от сорняков. Благодаря своей густой листве и быстрому росту, они могут подавить рост сорняков и предотвратить их распространение на клубнику. Это позволяет садоводам сократить время и усилия, затрачиваемые на борьбу со сорняками.

Кроме того, бархатцы могут привлекать полезных насекомых, таких как пчелы и другие опылители, которые необходимы для опыления цветков клубники. Это может привести к увеличению урожайности и качества плодов.

Наконец, бархатцы и клубника могут быть отличным дополнением друг к другу в эстетическом плане. Бархатцы имеют красивые ярко-красные цветы, которые могут украсить сад, а клубника - сочные и ароматные ягоды, которые будут радовать глаз и гастрономические вкусы.

Клубника и бархатцы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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