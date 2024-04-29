Идеальные компаньоны тем, кто страдает от одиночества: выделены лучшие породы собак

Эксперты назвали лучшие породы собак для тех, кто страдает от одиночества

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки известны как наиболее преданные спутники человека. Эксперты подтверждают, что отношения между собакой и человеком являются верхом безусловной любви.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Известно, что некоторые породы собак особенно преданы, что делает их идеальными компаньонами для одиноких людей.

Акита-ину

Эта порода готова беспрекословно следовать за своим владельцем, защищать его и проявлять заботу в рамках своих возможностей. Акита-ину легко обучается и хорошо себя ведет в обществе.

Золотистый ретривер

Этот пес обладает добротой, красотой, статусностью, умом и преданностью. Его характер идеален для одиноких людей: он не даст скучать, но и не будет навязчив.

Немецкая овчарка

Эта порода входит в лидеры различных рейтингов и выделяется среди других высоким уровнем интеллекта. Немецкая овчарка не только верный друг, но и отличный охранник, член семьи и ненавязчивый спутник.

Боксер

Порода известна своей энергией, игривостью и верностью, но она требует активного образа жизни, что следует учитывать при выборе. Для домоседов эта порода не подходит.

Шелти

Эта собака даже в зрелом возрасте сохраняет щенячью преданность. По характеру шелти сравним с 2-3-летним ребенком.

Пиренейская горная

Этот пес станет не только верным другом, но и опорой для своего владельца. Его удивительно спокойный характер позволяет чувствовать комфорт даже самым закоренелым одиночкам.