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Аналитика ВСК: механические повреждения стали самой частой причиной страховых случаев с гаджетами в 1 квартале 2024 года

ВСК: падения и царапины составили 74% страховых случаев с гаджетами в 2024 году

1:50
Страхование

По итогам первого квартала 2024 года самым частым страховым случаем с гаджетами стало внешнее механическое воздействие, включающее падения и царапины (74%). На втором месте оказались противоправные действия третьих лиц (7%), а на третьем — неисправность гаджета, включая производственные дефекты (4%).

ВСК: падения и царапины составили 74% страховых случаев с гаджетами в 2024 году
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также в 2024 году около 5% обращений было зафиксировано в рамках дополнительной или продленной гарантии на ремонт гаджета. Всего 52% страховых случаев приходится на мужчин.

Большинство обращений (68%) было связано со смартфонами. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 77%, а в 2022 году — 84%, что свидетельствует о растущем интересе россиян к страхованию других гаджетов. Например, количество страховых случаев с телевизорами выросло с 8% до 17%. В топ гаджетов, с которыми россияне обращаются за компенсацией, также входят планшеты (5%), наушники (4%), роботы-пылесосы (3%) и умные часы (1,4%).

В первом квартале 2024 года средний размер выплаты за поломку техники составил более 23,4 тыс. рублей. Самый дорогостоящий ремонт традиционно у телевизоров — в среднем 41,5 тыс. рублей, что на 6% дороже, чем раньше. Компенсация за поломку смартфона в среднем составляет 23 тыс. рублей, робота-пылесоса — 28 тыс. рублей, умных часов — 25 тыс. рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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