Альтернативные материалы не решат проблему: назван лучший способ остановить глобальное потепление

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EST: повторное использование пластика может остановить глобальное потепление

1:29
Наука

Развитие системы сбора и переработки пластиковых отходов играет важную роль в борьбе с глобальным потеплением, сообщает пресс-служба российского Союза химиков.

EST: повторное использование пластика может остановить глобальное потепление
Фото: commons.wikimedia.org by Deeneris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вице-президент Союза Татьяна Петрова подчеркнула, что вторичная переработка пластика способствует снижению использования первичных невозобновляемых ресурсов, таких как нефть и газ, а также уменьшению выбросов углекислого газа.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology (EST), подтверждает, что отказ от пластика в пользу альтернативных материалов не решает проблему. Продление срока службы и повторное использование пластиковых изделий более эффективно снижает выбросы. По данным исследователей, углеродный след пластиковой бутылки на 50% меньше, чем у алюминиевой банки, и на 20% меньше, чем у многослойной бумажной упаковки.

Поэтому в указе президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года" поставлена задача создать экономику замкнутого цикла, сообщает ТАСС. К 2030 году необходимо сортировать 100% твердых коммунальных отходов и сократить объем захоронения отходов до 50%. Также требуется вовлечь не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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