Альтернативные материалы не решат проблему: назван лучший способ остановить глобальное потепление

EST: повторное использование пластика может остановить глобальное потепление

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Развитие системы сбора и переработки пластиковых отходов играет важную роль в борьбе с глобальным потеплением, сообщает пресс-служба российского Союза химиков.

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Вице-президент Союза Татьяна Петрова подчеркнула, что вторичная переработка пластика способствует снижению использования первичных невозобновляемых ресурсов, таких как нефть и газ, а также уменьшению выбросов углекислого газа.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology (EST), подтверждает, что отказ от пластика в пользу альтернативных материалов не решает проблему. Продление срока службы и повторное использование пластиковых изделий более эффективно снижает выбросы. По данным исследователей, углеродный след пластиковой бутылки на 50% меньше, чем у алюминиевой банки, и на 20% меньше, чем у многослойной бумажной упаковки.

Поэтому в указе президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года" поставлена задача создать экономику замкнутого цикла, сообщает ТАСС. К 2030 году необходимо сортировать 100% твердых коммунальных отходов и сократить объем захоронения отходов до 50%. Также требуется вовлечь не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов.