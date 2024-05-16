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Для здоровья суставов и костей: всё о пользе фундука

Чем полезен фундук для здоровья: укрепляет суставы и кости

1:23
Здоровье

Фундук — очень полезный орех. Такая пища даже помогает бороться со стрессом.

Чем полезен фундук для здоровья: укрепляет суставы и кости
Фото: flickr.com by Рэйчел Хэтэуэй is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В чем польза фундука для здоровья

Особенно полезен фундук людям, которые занимаются спортом. Дело в том, что орех способствует снятию мышечных спазмов, устранению судорог и укреплению организма.

Кроме того, фундук чрезвычайно полезен для здоровья суставов и костей, так как содержит магний. Благодаря этому орех также способствует снижению уровня тревожности, симптомов депрессии и помогает в борьбе со стрессом. Фундук обладает этими свойствами благодаря альфа-линоленовой кислоте, омега-3 и омега-6.

Этот орех также богат аминокислотами, которые поддерживают работу иммунной и нервной систем, а также улучшают состояние кожи. Витамины содержатся в данных орехах в таком количестве, что их используют для лечения анемии и ревматизма.

Кроме того, фундук является хорошим источником растительного белка и клетчатки. Поэтому орех полезен для работы кишечника. Он также способствует нормализации уровня сахара в крови.

Сколько фундука можно съедать в день

Диетологи рекомендуют съедать не более восьми фундуков в день, так как они достаточно калорийны.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
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