Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, как госрегулирование спасёт рынок маркетплейсов в России
Парки стали ключевым фактором при выборе новой недвижимости в Москве
Учёным удалось оживить замороженную ткань человеческого мозга без повреждений
Польза золы для пионов: есть или нет
Стали известны подходящие по знаку зодиака кошки
Этот тип тренировки способен улучшить память и увеличить продолжительность жизни
Лазерное лечение лица: основные преимущества
Как долго можно хранить молоко и кисломолочные продукты?
Шведский апелляционный суд подтвердил отказ в иске Tesla
Повышение ставки семейной ипотеки до 12%: что это значит для российских семей

Большинство семей не смогут взять ипотеку, если ставку повысят до 12%

1:52
Недвижимость

Для большинства российских семей с детьми семейная ипотека станет недоступной, если предложение Минфина о повышении ставки до 12% будет одобрено. Ведомство предложило увеличить ставку по программе для семей с двумя детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сохранив прежний уровень для семей с детьми младше 6 лет.

Большинство семей не смогут взять ипотеку, если ставку повысят до 12%
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если ставка поднимется до 12%, ежемесячный платеж по таким кредитам удвоится, отметил Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101". В настоящее время семейная ипотека является наиболее популярным способом приобретения жилья. В некоторых регионах её доля достигает 50% от общего объема ипотечных выдач. Азизов подчеркнул, что не менее 60% семей, приобретающих жильё по этой программе, решают купить квартиру, когда ребёнок начинает ходить в школу, а не сразу после его рождения. В первые годы жизни ребёнка доходы семьи снижаются из-за декретного отпуска одного из родителей, при этом расходы значительно увеличиваются, поэтому крупные покупки откладываются, объяснил он.

Азизов уверен, что ужесточение условий кредитования для семей с детьми старше 6 лет существенно сократит аудиторию программы, что негативно скажется на демографии. Семьям, которым льготная ипотека будет недоступна в нужное время, будет сложнее решиться на второго ребенка, пояснил эксперт.

Минфин опасается превращения семейной ипотеки в инвестиционный инструмент. Азизов считает, что можно избежать этого другими, более эффективными методами, например, повысив ставку для семей с детьми старше 16 лет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Последние материалы
Стало известно, как госрегулирование спасёт рынок маркетплейсов в России
Парки стали ключевым фактором при выборе новой недвижимости в Москве
Учёным удалось оживить замороженную ткань человеческого мозга без повреждений
Польза золы для пионов: есть или нет
Стали известны подходящие по знаку зодиака кошки
Этот тип тренировки способен улучшить память и увеличить продолжительность жизни
Как долго можно хранить молоко и кисломолочные продукты?
Лазерное лечение лица: основные преимущества
Шведский апелляционный суд подтвердил отказ в иске Tesla
Стас Барецкий сочинил провокационную песню о замке Пугачёвой и Галкина*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников