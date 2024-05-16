Повышение ставки семейной ипотеки до 12%: что это значит для российских семей

Большинство семей не смогут взять ипотеку, если ставку повысят до 12%

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для большинства российских семей с детьми семейная ипотека станет недоступной, если предложение Минфина о повышении ставки до 12% будет одобрено. Ведомство предложило увеличить ставку по программе для семей с двумя детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сохранив прежний уровень для семей с детьми младше 6 лет.

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Если ставка поднимется до 12%, ежемесячный платеж по таким кредитам удвоится, отметил Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101". В настоящее время семейная ипотека является наиболее популярным способом приобретения жилья. В некоторых регионах её доля достигает 50% от общего объема ипотечных выдач. Азизов подчеркнул, что не менее 60% семей, приобретающих жильё по этой программе, решают купить квартиру, когда ребёнок начинает ходить в школу, а не сразу после его рождения. В первые годы жизни ребёнка доходы семьи снижаются из-за декретного отпуска одного из родителей, при этом расходы значительно увеличиваются, поэтому крупные покупки откладываются, объяснил он.

Азизов уверен, что ужесточение условий кредитования для семей с детьми старше 6 лет существенно сократит аудиторию программы, что негативно скажется на демографии. Семьям, которым льготная ипотека будет недоступна в нужное время, будет сложнее решиться на второго ребенка, пояснил эксперт.

Минфин опасается превращения семейной ипотеки в инвестиционный инструмент. Азизов считает, что можно избежать этого другими, более эффективными методами, например, повысив ставку для семей с детьми старше 16 лет.