Остров Кукол: самое жуткое место в мире недалеко от Мехико

Небольшой остров недалеко от Мехико стал известен как одно из самых жутких мест в мире.
История "Острова Кукол" началась в 1950 году, когда в одном из каналов Сочимилько было найдено тело маленькой девочки. Полиция начала расследование, но не выявила криминальных обстоятельств её смерти.
Спустя некоторое время местный житель Джулиан Сантана нашел брошенную куклу и решил разместить её на небольшом острове в память об утонувшей девочке. Впоследствии он продолжил собирать выброшенные куклы и приносить их на остров. Вскоре Джулиан переехал туда и почти 40 лет жил в уединении среди сотен старых кукол.
В 1991 году об "Острове Кукол" узнали местные жители, и новость о странном увлечении Сантаны распространилась через СМИ. Остров не только не отпугивал людей, но и стал популярным туристическим объектом. Путешественники со всего мира начали привозить свои старые игрушки на остров.
В 2001 году Джулиан Сантана трагически погиб, утонув в одном из каналов Сочимилько.
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