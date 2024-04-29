Бьянка рассказала об обмане лейблов: "Они скрывают доходы от артистов"

Разоблачения Бьянки в шоу "Сплетни Шейкер": как лейблы обманывают музыкантов

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью шоу МУЗ-ТВ "Сплетни Шейкер", российская R&B-исполнительница Бьянка, настоящее имя Татьяна Липницкая, выразила своё разочарование в действиях музыкальных лейблов.

Фото: инстаграм аккаунт Татьяны Липницкой

Певица заявила, что лейблы часто скрывают или не сообщают исполнителям о доходах, полученных от различных площадок, что приводит к значительным финансовым потерям для артистов. Бьянка призналась, что сама испытывает трудности с контролем финансовых отчетов, так как не обладает необходимыми знаниями в области финансов.

Ранее сообщалось, что Бьянка преобразилась: успешная потеря веса и последующая абдоминопластика.