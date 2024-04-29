В интервью шоу МУЗ-ТВ "Сплетни Шейкер", российская R&B-исполнительница Бьянка, настоящее имя Татьяна Липницкая, выразила своё разочарование в действиях музыкальных лейблов.
Певица заявила, что лейблы часто скрывают или не сообщают исполнителям о доходах, полученных от различных площадок, что приводит к значительным финансовым потерям для артистов. Бьянка призналась, что сама испытывает трудности с контролем финансовых отчетов, так как не обладает необходимыми знаниями в области финансов.
Ранее сообщалось, что Бьянка преобразилась: успешная потеря веса и последующая абдоминопластика.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.