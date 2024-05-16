"Здесь ее дом, ее Родина": Зверев намекнул на возвращение Пугачевой в Россию

Стилист Сергей Зверев в беседе с "Телепрограммой" заявил, что советская певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию.
Он заявил, что здесь ее родина, страна, в которой она родилась, выросла и состоялась как артистка.
"Если она вернется, я буду только рад", — подчеркнул Зверев.
Не так давно он отмечал, что уехавшие представители отечественной культуры не смогли найти себя за рубежом и стали "никем".
Ранее певица Глюкоза предстала без макияжа.
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