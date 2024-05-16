"Здесь ее дом, ее Родина": Зверев намекнул на возвращение Пугачевой в Россию

Сергей Зверев уверен в скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев в беседе с "Телепрограммой" заявил, что советская певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Он заявил, что здесь ее родина, страна, в которой она родилась, выросла и состоялась как артистка.

"Если она вернется, я буду только рад", — подчеркнул Зверев.

Не так давно он отмечал, что уехавшие представители отечественной культуры не смогли найти себя за рубежом и стали "никем".

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