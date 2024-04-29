Преображение Бьянки: от потери 32 кг до хирургического вмешательства на 3 миллиона

Бьянка преобразилась: успешная потеря веса и последующая абдоминопластика

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

R&B-певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) за последний год существенно изменила свою внешность, сбросив 32 килограмма. Она активно занималась спортом, следила за питанием и использовала капельницы для удаления лишней жидкости из организма.

Фото: инстаграм аккаунт Татьяны Липницкой

После значительной потери веса у певицы появилась проблема с обвисшим животом, которую она решила с помощью пластической операции абдоминопластики.

На шоу "Сплетни-шейкер" на МУЗ-ТВ Бьянка открыто рассказала о процедуре, в ходе которой было удалено 3,8 литра жира с живота и ног. Общая стоимость операции составила около трех миллионов рублей.