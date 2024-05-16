Какой водой лучше всего поливать рассаду в огороде

Говорим о поливе рассады

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Полив рассады в огороде – это одно из самых важных моментов при выращивании зеленых культур. От правильного режима полива зависит здоровье растений, их рост и урожайность. И одним из ключевых факторов успешного полива является качество воды.

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Какую воду лучше всего использовать для полива рассады в огороде? Существует несколько рекомендаций, которые помогут выбрать наилучший вариант:

1. дождевая вода. Считается, что дождевая вода является идеальным выбором для полива рассады. Она богата кислородом и минералами, что способствует хорошему росту и развитию растений.

2. разбавленная вода из-под крана. Если нет возможности использовать дождевую воду, то можно использовать воду из-под крана. Главное, чтобы она была комнатной температуры и стояла несколько часов, чтобы хлор успел выпариться.

3. разогретая вода. Все зависит от времени года, но весной и осенью очень полезно использовать теплую воду для полива. Это поможет рассаде быстрее проснуться и начать активно расти.

4. фильтрованная вода. Если вода из-под крана содержит много хлора или солей, лучше использовать фильтрованную воду. Это поможет избежать попадания вредных веществ на растения.

Важно помнить, что частый полив рассады не всегда является лучшим выбором. Лучше поливать растения реже, но обильно, чтобы вода проникала в глубокие слои почвы и доставала корни.